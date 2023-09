Após aumento de suicídio entre jovens, França anuncia plano de combate ao bullying nas escolas

Nas últimas semanas, o governo de Emmanuel Macron já havia anunciado que era "hora de agir". Com os recentes suicídios de três jovens, todos estudantes que sofreram bullying em suas escolas via redes sociais, o Executivo decidiu anunciar nesta quarta-feira (27) uma série de ações de forma a endurecer as punições, prevenir o assédio e conscientizar os estudantes.

O plano de combate ao bullying nas escolas foi apresentado pela primeira-ministra Élisabeth Borne, junto aos ministros da Educação, Gabriel Attal; da Justiça, Éric Dupond-Moretti; da Saúde, Aurélien Rousseau e do secretário de Estado da Área Digital, Jean-Noël Barrot. De acordo com o jornal Le Parisien, Borne considera que o projeto tem três eixos: "100% identificação dos riscos, 100% de prevenção, 100% de solução".

Combate ao bullying