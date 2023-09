Candidato direitista segue batalha para conseguir votos para chegar a primeiro-ministro da Espanha

Acontece que uma aliança formada pelo Partido Popular e pelo Vox, sigla de extrema direita, soma insuficientes 170 votos - 137 do PP e 33 do Vox. E, ainda que garanta a provável colaboração de outros dois deputados, dos partidos Coalizão Canáriae União do Povo Navarro, Feijóo seguirá contando com o consentimento de apenas 172 parlamentares. Faltariam 4 votos para que ele se tornasse primeiro-ministro.

O protocolo de investidura, que inclui discussões parlamentares e a votação desta quarta-feira, começou no dia anterior com o debate entre representantes de diferentes partidos políticos espanhóis. Na ocasião, Feijóo expôs os argumentos que sustentam sua candidatura e respondeu a aliados e adversários em uma sessão que se prolongou por toda a tarde e pelo início da noite de terça-feira (26).

Nova chance em 48h

Caso o líder do Partido Popular não alcance a maioria absoluta na votação desta quarta-feira, ele terá outra chance de ser empossado e passar a governar a Espanha - 48 horas após a primeira tentativa, ou seja, na sexta-feira (29), a investidura seria submetida a uma segunda votação.

Se for assim, bastará uma maioria simples, com mais votos a favor que objeções, para garantir a vitória. Na ocasião, Feijóo teria 10 minutos para voltar a pedir o apoio dos deputados e os representantes dos grupos parlamentares deveriam se manifestar brevemente antes do início da votação.

Se o líder da direita ganhar a confiança do Congresso e alcançar a maioria simples, a Espanha terá um novo primeiro-ministro já na sexta-feira. Entretanto, de acordo com os cálculos feitos até o momento, Alberto Nuñez Feijóo contaria com 172 votos a favor e 178 contra. Uma vez que tal previsão se confirme, ele não conseguiria ser investido.