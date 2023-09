Depois de Biden, Trump vai a Michigan apoiar trabalhadores em greve do setor automobilístico

O ex-presidente ficará de fora do segundo debate eleitoral entre candidatos às primárias que acontece nesta noite na Califórnia.

Segundo uma publicação nas redes sociais da empresa, Trump deve falar aos trabalhadores - não sindicalizados - da Drake Enterprises, uma fornecedora de peças automotivas em um subúrbio de Detroit.

Com seu discurso, ele deve criticar as políticas econômicas e os incentivos de Biden para promover veículos elétricos. Políticas de incentivo do governo democrata estão por trás da mudança histórica da indústria automotiva em direção aos veículos elétricos.

Durante sua gestão, Trump reduziu os impostos para as empresas do país, incluindo as gigantes automobilísticas, e nomeou pessoas para o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas que, segundo os sindicatos, enfraqueceram as proteções aos trabalhadores.

Paralisação histórica

Esta já é considerada uma greve histórica, uma vez que participam dela funcionários de três grandes empresas do setor: a General Motors, a Ford e a Stellantis.