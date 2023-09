Embaixador francês no Níger abandona país após semanas de tensão

O embaixador da França no Níger, Sylvain Itté, deixou o país nesta quarta-feira (27) em direção a Paris. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou sua partida no domingo à noite durante uma entrevista para a tv. O diplomata e vários membros de sua equipe estavam escondidos na embaixada desde o golpe de Estado no final de julho.

O embaixador francês decolou de Niamey na quarta-feira para Ndjamena, a capital do Chade, de onde deve pegar um voo para Paris. Juntamente com seis membros de sua equipe, o embaixador deixou a residência francesa em Niamey por volta das 4 horas da manhã no horário local, sob forte escolta, de acordo com informações de agências francesas.

Itté seguiu em comboio, acompanhado por um comando das forças especiais francesas e por agentes de segurança nigerinos, e se dirigiu à base militar de Niamey, de onde partiu a bordo de um avião militar francês.