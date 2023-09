Entenda como a Rússia consegue driblar as sanções ao petróleo impostas pelo G7

Baillard explica que as regras do G7 acabaram por causar um efeito contrário, dando mais lucro e facilidades nas garantias de entrega do produto: "Agora estamos descobrindo que a Rússia está vendendo seu petróleo bruto a um preço muito bom, bem acima do teto de US$ 60, sem a necessidade de garantias ocidentais. Isso se deve ao fato de que o teto, que está em vigor desde dezembro, aplica-se apenas a cargas cobertas por seguradoras".

De acordo com uma reportagem do jornal britânico Financial Times citada pela jornalista, três quartos do petróleo bruto exportado pelas empresas russas em agosto foram enviados sem seguro. Por fim, Moscou teria se beneficiado da cumplicidade de intermediários localizados em países parceiros, como a Turquia e os Emirados Árabes Unidos, por onde passam as remessas.

Dominique Baillard aponta que desde o verão europeu - que durou de julho a setembro - Moscou vem conquistando "o máximo proveito da recuperação dos mercados de petróleo".

Esse aumento dos preços é o que estaria ajudando a manter o sucesso russo, juntamente com a Arábia Saudita, ao reduzir seu fornecimento dentro do cartel da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), segundo a especialista.

"Além disso, o desconto aplicado a essa variedade de petróleo bruto diminuiu. Há alguns meses, o Ural (marca de petróleo de referência usada como base para a precificação da mistura de petróleo de exportação da Rússia) estava sendo vendido com um desconto de até US$ 40 no mercado", destaca ela.

Esse desconto caiu para US$ 12, de acordo com um estudo publicado recentemente pela Escola de Economia de Kiev. De acordo com a mesma fonte, entre junho e agosto, o preço do petróleo bruto russo para exportação saltou de US$ 55 para US$ 73 por barril.