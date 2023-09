Festival de Cinema transforma o balneário de Biarritz em vilarejo latino-americano

A RFI Brasil está em Biarritz, na costa sudoeste da França, acompanhando a 32ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano. O evento serve como uma ponte entre a cultura latino-americana e a Europa, abrindo portas para produções brasileiras na França. Este ano, o Brasil concorre com quatro filmes: dois longas-metragens de ficção, um curta-metragem e um documentário, além de produções nacionais exibidas fora da competição.

Maria Paula Carvalho, enviada especial da RFI à Biarritz

Em entrevista à RFI, o curador do festival, Jean Cristophe Berjon, diz que o "Brasil tem uma presença mais do que notável" este ano. "A meu ver, os dois longas-metragens em competição em ficção são os concorrentes mais fortes, com duas propostas bem diferentes", avalia. "'Propriedade' é uma fábula social aguda, construída de forma brilhante; enquanto 'Levante' é um retrato fiel da sociedade atual e do debate sobre a questão do aborto", continua. "Na categoria documentário, também temos um filme brasileiro muito forte, 'A invenção do Outro,' o que significa que é um bom ano para o cinema brasileiro em Biarritz", conclui Berjon.