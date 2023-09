Fim das varandas "feias" na Champs-Elysées: projeto estima custo de € 400 mil para estabelecimentos

Avant d'accueillir le monde entier pour les #Jeux2024, le Comité des Champs-Elysées et son président @MA_Jamet vous dévoilent les futures contre-terrasses de la « plus belle avenue du monde » !



Plus harmonieuses et plus fonctionnelles, plus accueillantes et plus parisiennes, ces... pic.twitter.com/54O58dJEfF ? Avenue des Champs-Élysées (@AvChampsElysees) September 27, 2023

Ramy Fischler modernizou os corredores de colunas abertas e cobertas que foram instaladas pela primeira vez na Belle Epoque de Paris (periodo compreendido do final do século 19 ao início do século 20). O estilo rico e florido das estruturas metálicas da época foi substituído pelas colunas e superfícies simples de hoje.

"As terrasses (como são chamadas as varandas em francês) não obstruirão mais a visão dos pedestres", enfatizou o presidente do comitê, Marc-Antoine Jamet.

Entre os ganhos estéticos reivindicados, os cabos suspensos que abasteciam os terraços com energia das lojas desaparecerão, graças às baterias recarregáveis nas novas estruturas.

"A avenida mais bonita do mundo não poderia ter as varandas mais feias", afirma Jamet, que considera os principais locais parisienses "um pouco desorganizados" em comparação com as "praças italianas" e as "avenidas de Madri".