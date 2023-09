Na Suíça, cacique Mobu Odó faz apelo pelos povos indígenas: "Estamos sós, não temos segurança"

O cacique Mobu Odó Arara, líder do povo Arara, da Terra Indígena Cachoeira Seca, no estado do Pará, está em Genebra, na Suíça, com uma comitiva em defesa dos direitos humanos. Ele participa de reuniões na ONU na quinta-feira (28).

Valéria Maniero, correspondente da RFI na Suíça

Em entrevista exclusiva à RFI, o cacique Mobu Odó Arara falou sobre a ida a Genebra com uma comitiva em defesa deos direitos humanos composta pela Conectas e o Instituto Maíra. Eles participam de encontros na ONU, fazendo um apelo pela preservação dos direitos dos povos indígenas.