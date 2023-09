Nagorno-Karabakh: milhares de refugiados na Armênia clamam ajuda humanitária internacional

Mais de 50 mil refugiados chegaram à Armênia nos últimos dias, o que representa mais de um terço da população dessa região separatista que fugiu do território e do avanço das tropas azerbaijanas. As autoridades locais apelam para a ajuda internacional.

No dia 19 de setembro, o Azerbaijão anunciou uma operação militar no enclave separatista de Nagorno-Karabakhrealizou e deu início a bombardeios na região, que concentra população de maioria armênia. Os ataques, classificados pelo Azerbaijão como "medidas antiterroristas" deixaram mais de 200 mortos e representam o rompimento de um cessar-fogo entre Armênia e Azerbaijão, mediado pela Rússia, ainda em 2020.

Na segunda-feira (25), o governo do Azerbaijão se comprometeu a garantir os direitos dos habitantes armênios de Nagorno-Karabakh que fogem do conflito em direção ao país. O Azerbaijão afirmou que irá permitir que todos os soldados que depusessem suas armas saíssem da zona de tensão, mas outras declarações levantaram temores de represálias por parte das autoridades azerbaijanas contra os armênios, em particular o fato de que as autoridades dizem que querem procurar os autores de "crimes de guerra" entre os soldados separatistas.