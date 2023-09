Relatório francês denuncia conteúdos pornográficos racistas e "ultraviolentos"

De acordo com o relatório, 90% dos vídeos online exibem violências físicas ou sexuais, uma realidade "intolerável" hoje, quando o direito das mulheres é uma das prioridades do governo francês, critica o Alto Conselho ao constatar que "a indústria pornográfica prospera sobre a raiva e a violência contra as mulheres, sob grande indiferença e uma total impunidade".

"Um massacre ilegal de fins lucrativos", sintetiza Sylvie Pierre-Brossolette, presidente do Alto Conselho de Igualdade entre Mulheres e Homens.

"Estereótipos sexistas e racistas"

Ainda de acordo com o documento, nestes vídeos, as mulheres são "caricaturadas com os piores estereótipos sexistas e racistas, humilhadas, tratadas como objetos, desumanizadas, violentadas e torturadas".

Nas quatro principais plataformas de pornografia (Pornhub, XVideo, Xnxx e Xhamster), que foram usadas como base para o estudo, as mulheres são classificadas por categorias e palavras-chaves, descreve o texto, que estima em 1,4 milhão o número de vídeos com práticas sádicas, em que 200 mil mostram situações humilhantes e 1,5 milhão utilizam categorias racistas.

O assunto também recebe atenção do Le Monde, que destaca a importância de se reforçar o controle do acesso de menores a este universo no futuro projeto de lei sobre a regulamentação digital, a ser apresentado à Assembleia Nacional, com a intenção de sancionar com mais rigor os sites que divulgam conteúdos pornográficos.