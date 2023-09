Armênios se solidarizam para receber refugiados de Nagorno-Karabakh

Nesta quarta-feira, um ex-líder separatista armênio, Ruben Varadanyan, que comandou o governo separatista de Nagorno-Karabakh de novembro de 2022 a fevereiro deste ano, foi detido quando seguia para a Armênia pela rodovia, anunciaram as autoridades do Azerbaijão.

Crise humanitária

A cidade fronteiriça de Goris, onde a maioria dos refugiados faz a sua primeira parada, está quase irreconhecível. Centenas de carros invadiram suas ruas, onde reina o caos, diante dos olhares atônitos dos policiais, incapazes de direcionar o trânsito com seus megafones.

Edo, sentado em um banco, com uma pequena mala e sacolas plásticas cheias, conta à RFI como foi a fuga com a família, diante do avanço dos soldados do Azerbaijão. "Eles cercaram a cidade, então tivemos de partir." Edo, sua mulher, a filha e um filho com deficiência, ficaram durante uma semana em uma base militar russa. "Não havia nada para comer, sobrevivemos como pudemos e agora estamos aqui."

A intervalos regulares, Edo ergue o filho de 26 anos para reposicioná-lo mais confortavelmente na cadeira de rodas. "Minha mulher cuida dos registros junto às autoridades, mas eu preciso ficar com meu filho, para ajudá-lo a ir ao banheiro, dar de comer. Preciso estar a seu lado o tempo todo", explica.

"Trabalhei 30 anos, construí uma casa e perdi tudo"

Edo espera o retorno da mulher, sem saber se vão continuar em Goris ou partir para outro lugar da Armênia. "Trabalhei 30 anos, construí uma casa e perdi tudo", conta. Ele acrescenta que trouxeram apenas roupas e uma reserva equivalente a € 500".