Estado da economia francesa preocupa a imprensa

O governo francês acaba de apresentar seu projeto de orçamento do Estado (PLF) e de orçamento da Seguridade Social (PLFSS) para 2024. A situação das finanças públicas na França continua preocupante, devido ao elevado nível de endividamento do país. Além disso, a crise na construção civil - setor impactado pelo enxugamento do crédito -, também preocupa os analistas, como mostram as manchetes desta quinta-feira (28).

De acordo com o diário econômico Les Echos, o ministro da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, o orçamento do Estado leva em conta três prioridades: reduzir a dívida, combater a inflação e investir na transição energética. Mas, na avaliação do jornal, solucionar a equação "está difícil".

"O governo quer mostrar que leva o orçamento a sério, mas diante de uma dívida que ultrapassou € 3 trilhões e de um déficit público projetado de 4,4%, acima do teto de 3% preconizado pela União Europeia, a economia francesa tem um dos piores desempenhos na zona do euro", destaca o Les Echos.