Filme brasileiro sobre expedição de Bruno Pereira na Amazônia é destaque em dois festivais na França

A expedição, com duração de 32 dias, aconteceu no Vale do Javari, na tríplice fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, partindo de Tabatinga, no lado brasileiro, onde fica a sede da Funai. "Depois de sete dias de barco, a gente montou um grande acampamento e dali nós passamos a fazer incursões na floresta para tentar encontrá-los, onde não havia mais rios", explica. "Foram uns 20 dias até que a gente encontrasse os dois primeiros indivíduos, um pouco por acidente, com monitoração tanto dos indígenas que nos acompanhavam, quanto do pessoal da Funai", relata. "Foi um momento muito tenso, muito ambíguo, muito complexo. A gente pediu para que eles retornassem no dia seguinte, trazendo toda a tribo. E aí acontece o segundo grande reencontro do filme", afirma o diretor.

Assassinato de indigenista

A expedição era dirigida por Bruno Pereira, indigenista que seria posteriormente assassinado na mesma região, em 5 de julho de 2022, e se tornaria um símbolo da luta pela preservação dos povos indígenas. "Quando aconteceu essa fatalidade com o Bruno, o filme já estava pronto e ele já tinha assistido. O filme já tinha ido para finalização, mas depois que aconteceu tudo, eu retomei, não só por causa dessa camada muito forte de atualidade, mas também de um luto humano. No meu caso, eu perdi um amigo, eu também era próximo do Dom [Phillips, jornalista britânico assassinado]. Então, eu precisei dar conta no filme desses lutos e inseri algumas imagens depois e na cartela final, dedicamos o filme a eles".

Bruno Jorge diz que não tem expectativas quanto à premiação em Biarritz. "É sempre divertido, mas eu acho que não vai muito além disso. Só de estar aqui, eu já estou muito feliz, de poder compartilhar com essas pessoas uma experiência que para mim foi muito forte", afirma.

O diretor ainda vai participar de outros sete festivais de cinema na Europa, antes que o filme possa entrar no circuito comercial de exibição, a partir do segundo semestre de 2024.

Proteção dos povos indígenas

Recentemente, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) declararam inconstitucional a tese do marco temporal no Brasil, que reconhecia a demarcação apenas das terras ocupadas por indígenas à época da Constituição de 1988. Uma decisão acompanhada no mundo todo e considerada um marco para a proteção dos povos originários.