Itália adota decreto que permite expulsar migrantes que tentarem se passar por menores

A partir de agora, os jovens que chegarem ao país sem documento e não puderem provar sua idade real serão submetidos a exames médicos. Eles serão expulsos se os testes confirmarem que eles têm mais de 18 anos.

Caso muitos jovens migrantes cheguem de uma vez, o que tem sido o caso nas últimas semanas, e os abrigos para menores estiverem cheios, os estrangeiros com idades entre 16 e 18 anos poderão ser hospedados em centros de recepção para adultos, durante um período máximo de três meses.

O decreto também prevê que o governo italiano poderá expulsar os estrangeiros adultos considerados como uma "ameaça para a ordem pública", mesmo se eles estiverem regularizados. A Corte Europeia de Direitos Humanos já condenou a Itália pela adoção deste tipo de prática.

Apesar do reforço das medidas para controlar a imigração, as mulheres, de um modo geral, terão a situação analisada com prioridade na chegada ao teritório italiano. Até agora, apenas as grávidas tinham essa vantagem.

Chegada em massa

Desde a metade de setembro, milhares de migrantes chegaram à ilha italiana de Lampedusa, no Mediterrâneo.