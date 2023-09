Paris 2024: presença de membros da repressão síria e iraniana em Comitês Olímpico e Paralímpico gera controvérsia

Segundo testemunhos próximos de Al-Aroub ouvidos pelo Centro Sírio para a Mídia e a Liberdade de Expressão, ele ordenou aos responsáveis de residências de estudantes que jogassem pela janela dos prédios todos os opositores do regime de Bashar Al-Assad.

"Os paramilitares se transformaram em verdadeiros pesos para o regime. Alguns criaram pequenos impérios mafiosos. Desde 2018, quando o regime realmente restabeleceu seu controle sobre uma grande parte do território, com o apoio da Rússia, houve um esforço para reduzir o poder dos paramilitares", explica o especialista. "Alguns foram presos, outros se reorientaram para uma via civil e obtiveram alguns tipos de compensações, por exemplo, conseguindo um cargo de deputado ou, neste caso, funções no Comitê Olímpico sírio", completa.

Repressão iraniana

Outro participante polêmico da reunião de preparação das Olimpíadas de Paris também foi identificado por defensores dos direitos humanos: Ghafour Kargari, militar e ex-comandante da Força Al-Qods, a elite dos Guardiões da Revolução do Irã. Atualmente ele ocupa o mesmo cargo que Al-Aroub, mas no Comitê iraniano. Sua presença no território francês levou duas ONGs do Irã a apresentarem queixa na Justiça francesa por tortura.

"Nós recorremos à Promotoria Nacional contra o terrorismo por crime contra a humanidade. Esperamos que a Justiça Francesa tome as medidas necessárias. Ele pôde voltar (para o Irã), mas acho que vai pensar duas vezes antes de voltar à França", acredita o advogado das vítimas, Emmanuel Daoud.

"Não é imaginável que um homem que cometeu atos de terrorismo, ou que deu instruções para que fossem cometidos, e que faz parte dos instrumentos de repressão iraniana possa passear tranquilamente na França por ocasião da preparação dos Jogos Olímpicos de Paris", disse o advogado. "Os Jogos Olímpicos são, como vocês sabem, tradicionalmente associados à paz e à segurança", ressaltou.