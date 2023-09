Atletas russos poderão participar dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 sob bandeira neutra

Bandeira "neutra"

Depois de rejeitar a suspensão total do Comitê Paraolímpico Russo (74 a 65, com 13 abstenções), o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) votou nesta sexta-feira (29) a favor de uma suspensão parcial (90 a 56, com 6 abstenções) da participação russa. Isso significa que os atletas russos podem participar "individualmente" e "de forma neutra" nos Jogos Paralímpicos de Paris, daqui a onze meses.

O IPC ainda decidirá sobre o status de membro do Comitê Paralímpico de Belarus, aliado da Rússia.

A posição adotada na sexta-feira em relação à Rússia está alinhada à recomendação feita em 28 de março de 2023 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) às federações internacionais. Ela autoriza a participação de atletas russos e bielorrussos, como atletas individuais neutros, em competições internacionais.

No entanto, o COI não se posicionou sobre os Jogos de 2024, adiando sua decisão "até o momento apropriado".

O Comitê Paralímpico e Esportivo Francês "agora apoia o Comitê Executivo do IPC, que é responsável por determinar as condições de participação dos atletas russos e bielorrussos, caso a caso, sob uma bandeira neutra. Ele afirma permanecer atento com relação à atitude das autoridades e dos atletas envolvidos para preservar as competições paralímpicas", reagiu o órgão em um comunicado à imprensa.