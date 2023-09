Com o fracasso da direita, atual premiê espanhol se aproxima da reeleição

Como apontavam as previsões, o candidato Alberto Nuñez Feijóo, do Partido Popular, não conseguiu apoio suficiente no Congresso da Espanha para governar o país. Com isso, o mais provável é que o rei Felipe VI indique o atual premiê, Pedro Sánchez, para tentar formar governo. As reuniões do monarca com parlamentares para tratar o assunto devem acontecer no início da próxima semana.

Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI em Madri

O primeiro-ministro da Espanha e representante do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, está cada vez mais perto da reeleição. Como era esperado, seu principal opositor, Alberto Nuñez Feijóo - líder do Partido Popular, tradicional sigla de direita -, mesmo tendo sido o candidato mais votado nas últimas eleições, não conseguiu se firmar no posto de premiê.