Filme 'Propriedade' sobre conflito social no Brasil concorre no Festival Latino-Americano de Biarritz

Com uma trama bem trabalhada, o longa-metragem aborda a difícil relação entre ricos e pobres no Brasil. Em destaque, como indica o título do filme: a propriedade privada e os ciúmes e ressentimentos que ela pode suscitar. Esse thriller começa com uma cena filmada por um telefone celular: um delinquente que ameaça uma mulher é morto a tiros na rua por um policial, sob aplausos dos transeuntes.

Cansados da violência urbana, Teresa, personagem interpretada por Malu Galli, e seu marido vão morar na fazenda da família, mas são confrontados por uma revolta de trabalhadores rurais. Aterrorizados pela ameaça de expulsão de suas casas, os funcionários se rebelam e pegam em armas.

"Essa mulher que vive na cidade sofre um trauma com a violência urbana, vai se refugiar no campo, mas ela se dá conta de que as raízes da violência urbana também estão lá, nesse lugar de sossego. Então, ela precisa lidar com essa situação e com outros trabalhadores rurais que, de sua parte, também precisam lidar com essa presença que é hostil a eles", explica Daniel Bandeira.

A rica heroína, Teresa, se tranca dentro de seu carro blindado, mas não consegue dar a partida e se vê cercada pelos trabalhadores raivosos. "Na verdade, há um plano de transformar essa fazenda num hotel. Só que há pessoas trabalhando lá há muito tempo, há muitas gerações. E essa relação de propriedade entre essas pessoas e o local onde elas vivem e trabalham não está resolvida. E esse impasse acaba desencadeando uma relação conflituosa entre esses dois universos", descreve.

O filme foi rodado no litoral sul de Pernambuco, na cidade de São José da Coroa Grande. Um lugar que, de acordo com o diretor, "também carrega essa herança histórica" de desigualdade e polarização política.