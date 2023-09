Filmes brasileiros levantam a questão do aborto no festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz

O filme é uma coprodução Brasil, Uruguai e França. Nos dois últimos países, a interrupção da gravidez é legalizada, enquanto no Brasil o tema está em discussão no Supremo Tribunal Federal. "O tema é muito atual. Gostaria que tudo isso fosse parte de uma história muito longínqua da nossa trajetória. Mas não é", diz Lilla Halla.

"O 'Levante' é um projeto de oito anos e desde que a produtora, Clarissa Guarilha, a co-roteirista Maria Helena Moran e eu estivemos na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, em 2014, 2015 e 2016, e entrevistamos muitas pessoas que tinham sido parte desse movimento de descriminalização, muita coisa mudou", observa a diretora. "Então, no momento em que uma mulher se descobre grávida, sem condições de manter ou sem o desejo de manter essa gravidez, há um muro de vida ou morte que se constrói nessa fronteira supostamente fluida. Poderia ter sido tão pouco traumático para Sophia se ela tivesse estado do outro lado da rua", afirma. "E sim, existe o fundamentalismo, que é em parte religioso, mas sobretudo moral", acrescenta. "Não à toa, no início de 2019, com a eleição de Bolsonaro e todo o início das legitimações de políticas de linchamento e ataques, foi o momento em que a gente construiu o final dessa história. Então, ele é um filme que trata de propor uma possibilidade de futuro diferente dessa, onde as pessoas com útero correm riscos de vida e de prisão absolutos nesse país. Mas ele também trata de ser uma espécie de documento desse momento, para que a gente não esqueça mais", completa.

Levante já recebeu um prêmio na França, em maio deste ano, quando foi considerado o melhor longa de estreia em mostras paralelas pela Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema, durante o Festival de Cannes. A atriz Yomi Domênica faz o papel principal da jogadora de vôlei, que é bissexual. De acordo com a diretora Lilla Halla, formada pela Escolha Internacional de Cinema e TV (EICTV) de Cuba, este não é um filme feminista, tendo uma proposta mais ampla.

"A mensagem mais importante desse filme é que esse levante se faz necessário. Ele se faz necessário com o trabalho de equipe. Não à toa o vôlei, essa metáfora no filme", explica Halla. "A questão da gravidez indesejada fere a existência sobretudo de mulheres negras no Brasil, mas também de mulheres brancas e de pessoas não binárias, de pessoas com útero. Pessoas que correm risco à partir do momento em que colocam seu corpo num processo clandestino, ilegal ou por necessidade absoluta. Eu entendi que o meu cinema não podia reforçar esse lugar da vitimização".

YouTube video player

Fábula inspirada no cerrado

Outro filme brasileiro em competição em Biarritz que trata da questão da interrupção da gravidez é o curta-metragem "As Miçangas", de Manuel Lavor e Rafaela Camelo. "As Miçangas é um filme muito sutil, uma pequena fábula sobre duas irmãs que fazem o aborto numa casa isolada no coração do cerrado. Só que chegando lá, a gente percebe que tem uma cobra rondando aquele espaço sem que elas percebam. E aí o resto é o resto", conta o diretor Manuel Lavor, em entrevista à RFI Brasil, em Biarritz.