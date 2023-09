Home office de Lula servirá para reflexão sobre relação com movimentos sociais, diz grupo que defende mulher negra no STF

Lula vai receber anestesia geral e ficará inconsciente por algumas horas. Na chamada artroplastia do quadril, a parte danificada, como o osso, é substituída por uma prótese. O procedimento, no entanto, é considerado de baixo risco e não haverá transmissão do cargo presidencial para o vice Geraldo Alckmin.

A previsão é de que Lula permaneça no hospital até o início da semana que vem. Depois, durante a recuperação, ele vai despachar do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República, por três semanas.

Indicação para a Procuradoria-Geral da República e STF

O home office do presidente tem gerado comentários no meio político, de colocações sexistas receosas sobre uma suposta interferência da primeira-dama Janja nas decisões palacianas até apelos para que Lula tenha por momentos de reflexão interna, especialmente sobre decisões importantes que terá de tomar, como a indicação para a Procuradoria-Geral da República e, ainda mais, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na internet tem crescido a pressão de movimentos sociais insatisfeitos com os nomes apontados como os mais fortes nessa briga. Todos homens e não pretos, como o ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

"O mais preocupante para nós é essa falta de oportunidade de diálogo. Por exemplo, no caso de indicados para a Procuradoria-Geral da República, muitos dos que estão sendo sugeridos não são conhecidos do presidente. Ele então marca o café, marca o jantar, vai e escuta. E no caso da reivindicação feita por organizações negras, com histórico de luta absolutamente legítima, ele nem sequer aceitou o convite para dialogar com essas mulheres, nem sequer abriu espaço para ouvir lideranças dos movimentos negros que estão trabalhando nessa campanha. E nós também temos apoios importantes, com o das ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber", afirmou Tainah Pereira, coordenadora política do Movimento Mulheres Negras Decidem, que elaborou uma lista com sugestões de mulheres negras juristas, com extenso currículo e ampla experiência.