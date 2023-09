Infestação de percevejo de cama em Paris preocupa autoridades a dez meses da Olimpíada

O percevejo de cama é um parasita traiçoeiro que se alimenta de sangue durante a noite. A pessoa não costuma perceber o momento em que é atacada pelo inseto, principalmente se está dormindo. Só quando acorda ou acende a luz, a vítima se dá conta que tem marcas de picada na pele, geralmente nas pernas e braços. Formam-se manchas vermelhas que podem gerar reação alérgica e coceira.

O ciclo de reprodução ocorre na primavera-verão, um período do ano em que aumentam as viagens turísticas. Há tempos os franceses convivem com essa praga, principalmente nos apartamentos e hotéis. Mas a propagação em ônibus, no metrô e nos trens, este ano, é um péssimo sinal, pois indica que as pessoas estão transportando o inseto de um lugar para outro em malas, mochilas, nas roupas e sapatos.

Durante a vida adulta, as fêmeas dessa espécie põem cerca de cinco ovos por dia em um local escuro. Essa fecundidade elevada é considerada um desafio à erradicação do parasita. A presença do percevejo de cama é frequentemente atribuída à falta de higiene, mas os especialistas garantem que, ao contrário de baratas, esse inseto não tem nada a ver com o grau de limpeza de uma casa.

« De mon temps », les sièges étaient en #Skaï (simili cuir) donc lavables et néanmoins confortables, dans tous les trains et le métro.

Possible aussi pour les sièges de cinéma...

Une solution rapide à mettre en œuvre ?#PunaiseDeLit https://t.co/JHpqZ2UH3x ? Alexandra Dumitresco (@DumitrescoA) September 29, 2023

Como detectar os percevejos de cama?

Durante o dia, esse tipo de percevejo costuma se esconder em pequenos espaços nos móveis - em estofados, sofás, pisos de madeira, rodapés, cantos de armários, molduras e camas. O inseto tem o corpo achatado, coloração marrom-avermelhada, mede de 4 mm a 7 mm, e se refugia, principalmente, nas bordas dos colchões, estrados, travesseiros, na roupa de cama e frestas próximas das camas.