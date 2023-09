Levante ganha prêmio de melhor filme no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz

Ao subir ao palco para receber o prêmio por seu primeiro longa-metragem, a diretora paulista Lilla Halla disse estar "aliviada". Ela agradeceu em nome de todas as mulheres e destacou a importância da discussão sobre a descriminalização do aborto no Brasil. "Não existe filme que não seja político", disse, destacando que era uma coroação por oito anos de trabalho.

Levante, que ainda não foi exibido no Brasil, conta a história de uma jogadora de vôlei que fica grávida às vésperas de um campeonato decisivo para a sua carreira, levantando a discussão sobre a interrupção da gravidez.

"Estou muito feliz e honrada com esse prêmio, por poder ampliar a distribuição do filme", disse Lilla Halla em entrevista à RFI Brasil após a premiação. "Isso significa que a gente vai poder levar as vozes que esse filme carrega para mais longe. Eu recebo o 'Abraço' de Biarritz com muito carinho e levo esse prêmio, que pesa uns sete quilos, de volta para a gente celebrar".

O filme é uma coprodução Brasil, Uruguai e França. Nos dois últimos países, aborto é um procedimento legal, enquanto no Brasil o tema está em discussão no Supremo Tribunal Federal.

"É um filme sobre corpos e sobre as possibilidades de as mulheres decidirem pelos seus próprios caminhos, da maneira que escolherem", acrescenta Halla. "Eu chamo de 'corpas', porque são corpos dissidentes, não hegemônicos e porque são corpos políticos", explica. "O nosso Levante é alegre, o nosso levante é coletivo e não tem medo", finaliza.

Menção especial documentário

"A Invenção do Outro", do cineasta brasileiro Bruno Jorge, ganhou uma menção especial na categoria documentário. O prêmio é atribuído pelo grupo France Media Monde, parceiro do festival de Biarritz.