O que é o metapneumovírus, doença respiratória que assusta a Austrália

As autoridades do país registram uma quantidade de casos menor do que a Covid-19 ou a gripe. Mas o flagelo pode ter como consequência riscos graves para as pessoas mais vulneráveis.

"É um vírus que foi negligenciado durante um bom tempo", lembra o virologista John-Sebastian Eden, pesquisador da universidade de Sydney, em entrevista à RFI. "Não é o mais letal, nem aquele que causa o maior número de hospitalizações, mas causa um impacto com o aumento de casos", diz.

Eden lembra que, principalmente no estado de Nova Gales do Sul, na região de Sydney, sudeste do país, o metapneumovírus vem se disseminando rapidamente nas últimas semanas. "Há pessoas com infecções das vias respiratórias inferiores que têm que ser internadas e outras que correm risco de vida", salienta.

Risco de pandemia?

Pessoas idosas e crianças de menos de cinco anos são consideradas como grupos de risco diante do vírus. Em apenas uma semana, 1.168 casos foram detectados em Nova Gales do Sul, mas especialistas acreditam que o verdadeiro número de contaminações seja muito superior. Há grande preocupação também com a propagação da doença a outros estados.

Os profissionais da saúde australianos são unânimes em afirmar que não há temor que o metapneumovírus se transforme em uma pandemia, como a de Covid-19. Por outro lado, as autoridades pedem que os doentes permaneçam em suas casas e que os gestos básicos de prevenção sejam adotados para diminuir as transmissões da doença.