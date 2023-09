Países mediterrâneos da UE buscam consenso sobre imigração; mortes de migrantes na região triplicaram no verão

Macron saudou recentemente a premiê, que, segundo ele, "tem responsabilidade" ao acirrar ainda mais seu posicionamento contra o acolhimento de migrantes. Com a conciliação, o presidente francês também tenta apaziguar as tensões entre os dois países, depois que o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, indicou que Paris não receberia os migrantes de Lampedusa.

Para o governo francês, "há uma visão compartilhada entre a França e a Itália sobre a questão da gestão da imigração. Por isso Paris espera que a reunião em Malta passe uma "mensagem clara" sobre a necessidade de "uma resposta europeia" ao problema.

Reforma do sistema de asilo da UE

Na quinta-feira (28), um encontro em Bruxelas sobre a imigração terminou com um sinal verde da Alemanha sobre a criação de um novo pacto migratório no bloco. Berlim bloqueava até então as negociações sobre a reforma do sistema de asilo na UE por questão humanitárias e seu aval é fundamental para que o debate evolua. O texto propõe melhorar a resposta europeia à chegada em massa de migrantes vindos da África e pretende ampliar o período de detenção dos migrantes nas fronteiras externas do bloco.

A Itália pediu mais tempo para analisar as propostas, enquanto a Polônia, com uma visão mais dura sobre o assunto, promete manter o veto ao texto. No final da reunião, Bruxelas disse esperar que um acordo seja encontrado "nos próximos dias".

2.500 mortos em um ano

Em relatório divulgado na quinta-feira, o Acnur indicou que mais de 2.500 migrantes morreram ou desapareceram ao tentar cruzar o Mediterrâneo em direção à Europa desde o início do ano. Segundo Ruven Menikdiwela, diretora do escritório da agência da ONU em Nova York, houve um aumento considerável "em comparação com as 1.680 pessoas [mortas ou desaparecidas] no mesmo período em 2022". "Vidas também foram perdidas em terra, longe dos olhos do público", insistiu.