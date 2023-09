Putin convida ex-comandante do grupo Wagner para treinar voluntários para guerra na Ucrânia

Imagens divulgadas pela TV russa nesta sexta-feira mostram Troshev escutando Putin. Nenhuma afirmação do coronel foi divulgada após o anúncio.

Frequentemente descrito como um dos fundadores do Wagner, Troshev é visado por sanções europeias por estar "diretamente implicado em operações militares do grupo na Síria", afirma um documento da União Europeia do final de 2021.

Integração de membros do Wagner

O pedido de Putin, realizado na presença do vice-ministro da Defesa, Younouss-Bek Evkourov, é mais uma prova da integração dos veteranos do Wagner ao exército russo. Após a divulgação do pedido, o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, também indicou que Trochev "já trabalha no Ministério da Defesa".

Para especialistas, a convocação do coronel da reserva demonstra também a vontade da Rússia de mostrar que Moscou é quem mantém as rédeas da organização mercenária após a rebelião em junho.

O motim abortado foi visto como o mais grave desafio interno de Putin e da Rússia em várias décadas. Prigozhin garantiu que a rebelião não visava derrubar o chefe de Estado, mas sim acertar contas com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu e o chefe do Estado-Maior General, Valery Gerasimov, dois homens cujas habilidades ele contestava.