Estados Unidos estão a poucas horas de uma paralisação dos serviços públicos

Estes apoiadores de Donald Trump, que têm um poder desproporcional devido à pequena maioria republicana na Câmara, já tinham empurrado os Estados Unidos para a beira do precipício político-financeiro, há quatro meses, na questão do aumento do limite máximo da dívida. Eles foram orientados pelo ex-presidente, que poderá enfrentar Biden em 2024, a "paralisar" o Estado federal, a menos que ganhem "todas" as questões orçamentais em debate.

Para o presidente democrata Joe Biden, a situação está nas mãos dos republicanos. Por outro lado, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, eleito à custa de numerosas negociações com os trumpistas, acusa os democratas de quererem "paralisar o governo".

Foi sob a presidência de Trump que os Estados Unidos viveram sua mais longa paralisação, no fim de 2018 e início de 2019. De acordo com diversas estimativas, o PIB do país foi reduzido em mais de US$ 3 bilhões na época.

A poucas horas do prazo, o país se prepara para um novo encerramento total ou parcial dos serviços públicos. As autoridades começaram a ser notificadas da paralisação iminente. A maioria dos parques nacionais mais conhecidos do país, como Yosemite e Yellowstone, serão fechados. O tráfego aéreo também deve ser muito perturbado, uma vez que seus controladores e funcionários da Agência de Segurança dos Transportes (TSA) serão afetados.

Além disso, alguns beneficiários de ajuda alimentar poderão ter esse benefício temporariamente negad. Cada semana de paralisação poderá custar 0,2 ponto de crescimento do PIB dos EUA no 4º trimestre, de acordo com uma nota de economistas da Goldman Sachs.