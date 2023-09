Festival ¡Hola Rio! celebra diversidade da cultura do Rio de Janeiro em Madri

A iniciativa inclui mais de 30 apresentações artísticas - entre teatro, dança e música -, além de exposições e mostras audiovisuais. O diretor-geral do festival, Paulo Feitosa, explica que o processo de curadoria do ¡Hola Rio! levou em conta a necessidade de apresentar o estado do Rio de Janeiro a partir de uma pluralidade de formatos, conteúdos e artistas.

A escolha do que seria evidenciado musicalmente é exemplo disso. "Na música, a gente queria mostrar que Rio de Janeiro é esse de hoje. Temos samba, sim. Mas, para além do samba, temos o quê? Que produção musical é essa? A gente foi pegando um pouco do clássico, do popular, do erudito, do pop, do rap, do trap e montando essa programação numa lógica de mostrar exatamente isso, essas mais diversas possibilidades da fruição artística do estado do Rio de Janeiro", conta Paulo Feitosa.

A realização do festival é fruto de uma parceria entre o governo estadual do Rio de Janeiro, o Sesc RJ e a Casa de América, em Madri. Cláudia Viana, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, explica que a intenção, para além de internacionalizar a riqueza cultural fluminense, é permitir que os artistas que fazem parte do evento passem por esse processo de ampliação de horizontes.

Rota bem pensada

A escolha de fazer o festival em Madri foi estratégica. Se questionando por onde chegar na Europa, os responsáveis pelo projeto concluíram que, além de ser uma das capitais culturais do continente, Madri possui uma produção efervescente que dialoga com a diversidade brasileira, sendo, assim, uma boa opção para sediar o evento.

O apoio da Casa de América, instituição que promove ações relacionadas à América e, em especial, à América Latina, fez com que o lugar se convertesse na principal sede do ¡Hola Rio! - que conta, também, com outros polos espalhados pela cidade.