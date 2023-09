Milhares vão às ruas em Portugal em protesto contra crise de mercado imobiliário

Mas o que parecia uma boa ideia teve resultados indesejados. Os investidores contribuíram para dinamizar o mercado mobiliário e para a renovação das grandes cidades, mas também provocaram um aumento dos aluguéis de curta duração em resposta ao fluxo dos turistas. Muitos moradores foram aos poucos forçados a deixar suas casas e apartamentos - reformados e alugados por preços inacessíveis para os salários portugueses. Em alguns bairros de Lisboa, os valores dos aluguéis foram multiplicados por 20.

Segundo um estudo da fundação portuguesa Francisco Manuel dos Santos, entre 2012 e 2021 o custo de moradia aumentou 78% em Portugal, contra 35% no restante da União Europeia. No entanto, quase 25% dos portugueses vivem com um salário mínimo mensal de € 886 euros (cerca de R$ 4.700).

Segundo dados do Ministério do Trabalho português, no ano passado, mais de 50% dos trabalhadores recebem remunerações inferiores a € 1.000. No caso dos jovens com menos de 30 anos, essa porcentagem subiu para 65%.

A chegada dos investidores estrangeiros "desequilibrou o mercado", ampliando a diferença "entre os salários e os preços da moradia", explicou à AFP Augustín Cocola Gant, pesquisador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.