Revista francesa mergulha no 'mistério Catherine Deneuve'; atriz encarna viúva de Chirac no cinema

Quem poderia imaginar? A imensa atriz que foi a grande homenageada do Festival de Cannes no ano passado, e que interpretou rainhas como Ana da Áustria e Catarina II da Rússia, vive agora Bernadette Chirac, a icônica ex-primeira-dama francesa de 90 anos, de roupas amarelas e personalidade forte. Com o título "Ninguém sabe nada sobre mim", a reportagem da L'Obs tenta revelar os bastidores da estrela enigmática, que mergulha de peito aberto na vida de seus personagens, mas que detesta mostra a sua.

Catherine Deneuve, cujas aparições escassearam no cinema desde que teve um derrame, e cuja última aparição em 2021 foi em uma propaganda do site de revenda de produtos Leboncoin, no qual ela afirmava sorridente colecionar galinhas de porcelana [o que não é verdade], está de volta, e com força total.

Ela interpreta agora uma mulher bem-nascida, submissa por muito tempo, que acaba, com o apoio de seu conselheiro pessoal Bernard Niquet [interpretado por Denis Podalydès], se rebelando contra seu marido presidente [Michel Vuillermoz] e se vingando. Bernadette, antes ridicularizada por sua austeridade antiquada, tornou-se uma espécie de ícone pop, uma feminista furiosa de terno, renovada por Karl Lagerfeld. Uma comédia, não um filme biográfico, "Bernadette" é o primeiro projeto de Catherine Deneuve dirigido por Léa Domenach, que assina com a diva francesa seu primeiro longa-metragem.