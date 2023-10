Ajuda de US$ 24 bi à Ucrânia é descartada em orçamento provisório que evitou 'shutdown' dos EUA

A solução veio depois que o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, fez uma última tentativa para evitar a paralisação, situação que colocaria em risco vários setores americanos, das operações militares até a ajuda alimentar, passando pela formulação de políticas federais. Chamada de "stopgap", a medida permite que as instituições do governo continuem em atividade por 45 dias. No entanto, o orçamento temporário exclui a ajuda militar e humanitária à Ucrânia de US$ 24 bilhões, como desejava Biden.

Essa, aliás, era uma das principais questões que bloqueavam um consenso entre democratas e republicanos. Boa parte dos conservadores são contra a continuação do apoio bilionário de Washington à Kiev, diante da perpetuação da guerra na Ucrânia e da oposição do eleitorado trumpista à ajuda. Para os resistentes, o montante deveria ser destinado à gestão da crise imigratória nos Estados Unidos.

Segundo Julien Toureille, pesquisador do Observatório dos Estados Unidos na Universidade do Québec em Montreal (UQAM), essa é uma prova do quanto questões internacionais podem ter uma interferência expressiva em assuntos internos americanos, "desestabilizando e tornando incompreensível esse jogo político em Washington".

No entanto, para ele, essa não pode ser considerada uma vitória dos republicanos. "O fato que os democratas tenham aceitado avançar [na aprovação do orçamento] sem a ajuda à Ucrânia mostra que eles estão suficientemente confiantes que essa situação poderá ser corrigida rapidamente", analisa Toureille, em entrevista à RFI.

Trabalhar junto aos Estados Unidos

Apesar de não ter sido incluída no projeto de lei temporário aprovado no sábado, a ajuda militar e humanitária a Kiev deverá voltar ao centro dos debates dos congressistas americanos na próxima semana. "Há esperanças de que nos próximos dias, no âmbito de uma lei separada, os congressistas acabem se entendendo, porque mesmo se os republicanos, principalmente os trumpistas, se oponham a um novo apoio à Ucrânia, a maioria dos democratas é favorável e, evidentemente, a Casa Branca", destaca o pesquisador.