Ana Patrícia e Duda são campeãs da etapa Paris Elite 16 de vôlei de praia

"Tem que reconstruir tudo de novo. Aqui é ótimo, maravilhoso, o resultado é super importante, mas não fará muita diferença, pois lá (no México) todo mundo vai estar brigando de novo pela mesma coisa", disse Ana Patrícia.

Esta foi a quarta vitória do ano no torneio Elite 16 Pro Tour, que reúne as 16 melhores duplas da atualidade. A mineira e a sergipana também venceram as etapas de Hamburgo, Gstaad e Ostrava.

Balanço das duplas brasileiras

O Brasil começou com sete duplas na etapa Paris da Elite 16 do Pro Tour de vôlei de praia. No masculino, George e André e Pedro Solberg e Guto terminaram em primeiro na fase de grupos, mas caíram nas quartas de final. As duas duplas terminaram em 5° lugar no quadro final. Evandro e Arthur em 9° lugar e Vitor Felipe e Renato em 21°.

No feminino, além da vitória de Ana Patrícia e Duda, o Brasil teve Carol e Bárbara em 5° lugar, e Agatha e Rebecca em 13° na classificação final.