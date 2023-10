Fundação de Raí celebra 20 anos de intercâmbios na França de jovens de periferias

Um jantar de gala beneficente em um dos mais prestigiosos salões da república francesa, no Ministério das Relações Exteriores, em Paris, celebrou essas duas décadas de parceria entre a Gol de Letra e a Sport dans la Ville, com a presença de CEOs de grandes empresas apoiadoras dos projetos. Quatro jovens franceses, que integraram o último grupo que passou duas semanas em São Paulo e Rio de Janeiro no ano passado, puderam contar um pouco sobre o quanto a experiência mudou a vida deles.

Walid Ragad está há nove anos na associação e fez parte do grupo que foi ao Brasil em 2022. "N?ós encontramos muitos brasileiros, tivemos momentos excepcionais com eles. Rimos juntos, jogamos juntos, choramos juntos. Também foi marcante porque foi uma lição de vida", conta. "Vemos que eles se adaptam a condições de vida que não são exatamente as mesmas que as nossas, e isso nos mostra certas coisas, nos forja. O futebol, e todos os esportes, ligam as pessoas, criam relações. O esporte me tornou melhor."

Acesso das meninas ao esporte

Na França, uma das maiores dificuldade da Sports dans la Ville é associar as meninas ao esporte - não porque elas não se interessem, mas porque a cultura religiosa de muitas famílias nas periferias acaba sendo um freio para elas. Neste contexto, o caso de Cinthia Nguimbous, 18 anos, é visto como um exemplo: depois de começar a jogar na associação, ela agora também e instrutora de futebol de meninas mais novas, nos arredores de Lyon.

"Eu sempre gostei de futebol, graças ao meu pai, e decidi me inscrever para jogar. Quando eu comecei, jogava só no feminino. Logo depois também me inscrevi no futebol misto, mas a integração não foi fácil porque eles jogam muito só entre eles", relembra. "Em todo o caso, eu sou muito mais segura desde comecei a jogar. Assumo com bem mais firmeza as minhas escolhas, e acho que a associação me fez evoluir muito mental e fisicamente", atesta.

Intercâmbio em plena Olimpíada de Paris

Raí ressalta que, em meio ao ano olímpico na França, na expectativa dos Jogos que acontecerão em Paris em 2024, a Gol de Letra pretende trazer jovens para o país europeu nos dias do maior evento esportivo do planeta.