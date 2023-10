Incêndio em boate na Espanha deixa mortos e feridos; autoridades decretam três dias de luto

Os serviços de emergência começaram a receber ligações às 6h pelo horário local com relatos sobre um incêndio em uma casa noturna no bairro de Atalayas. Segundo as imagens divulgadas, o incêndio atingiu a boate 'Teatre', também conhecida como 'Fonda Milagros'.

Nueva actualización del numero de victimas en el incendio de la discoteca en #Murcia: cuatro heridos y 13 fallecidos.



Más información en: ??https://t.co/S12MqtTstH ? 112 Región de Murcia (@112rmurcia) October 1, 2023

Os bombeiros chegaram no local por volta das 7h e conseguiram extinguir o incêndio às 8h, mas "ainda há corpos por retirar" dos escombros, tarefa complicada diante do "risco comprovado de desabamento", explicou o prefeito de Múrcia, José Ballesta.

Segundo ele, 12 veículos, 40 bombeiros e 18 policiais foram mobilizados.

As fotos mostram os bombeiros lutando contra as chamas e vários veículos dos serviços de emergência na rua da boate, tomada por uma fumaça espessa que saía do teto do local.