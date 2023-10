Ministério do Interior da Turquia é alvo de atentado com bomba

O Ministério do Interior da Turquia, em Ancara, foi palco de um ataque com bomba na manhã deste domingo (1°). As autoridades locais classificam o incidente de "atentado terrorista", perpetrado por dois homens.

Após chegarem de carro ao portão de segurança do Ministério do Interior, na região do Parlamento do país, um dos agressores desceu do veículo e atirou contra a polícia que realiza a segurança do local, mas foi rapidamente neutralizado. O outro homem acionou sua bomba e morreu na explosão, que provocou um imenso impacto e um incêndio.

Dois policiais ficaram feridos na troca de tiros. Uma investigação foi aberta, mas, até o momento, nenhum grupo reivindicou o ato.