"Não sou um predador": ator francês Gérard Depardieu nega acusações de estupro e agressões sexuais

Gérard Depardieu saiu do silêncio pela primeira vez desde que foi indiciado, acusado de estupro e agressões sexuais. Em entrevista ao jornal francês Le Figaro, o ator diz ser vítima de perseguição da mídia e rejeita todas as acusações.

"Não posso mais consentir o que tenho ouvido e lido sobre mim nos últimos meses. Achava que não me importava, mas não. Tudo está me afetando", escreveu o ator de 74 anos, em uma carta aberta publicada no Le Figaro.

"Jamais abusei de uma mulher", insiste Depardieu no texto em tom de poema, no qual faz alusão, sem citá-la, a Charlotte Arnould, a atriz que o denunciou por dois estupros em 2018. "Uma mulher veio à minha casa pela primeira vez, com passo apressado, e subiu ao meu quarto por vontade própria. Agora, diz que foi estuprada", afirma.