No Reino Unido, empresa brasileira se destaca no ramo de transferências de recursos de imigrantes

Nos últimos cinco anos, o Brasil registrou sucessivos recordes no volume de remessas financeiras recebidas de pessoas físicas no exterior. Foram R$ 4,7 bilhões somente no ano passado, o valor mais alto da série histórica do Banco Central (BC). Trata-se, em geral, de dinheiro enviado por brasileiros que trabalham fora do país para ajudar parentes na terra natal. Este é um mercado importante onde empresas de renome atuam, o que não foi uma barreira para a empreendedora brasileira Talita Galo.

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres

À RFI, esta paranaense radicada em Londres há quase 20 anos afirma que resolveu apostar em um serviço personalizado para imigrantes como ela. Foi nisso que pensou com o marido Giuliano, de quem é sócia, quando compraram a Intertransfer, instituição onde ela trabalhava e que há sete anos transformou na Speed Fast Money Transfer, que compete com grandes nomes internacionais. Formado em Farmácia, ele trabalhou como motoboy, garçom e camareiro quando chegou a Londres. Ela é formada em Educação Física e começou como babá e faxineira.