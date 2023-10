França: Iranianas fazem colheita de uvas para manter vivo vinho persa, símbolo da 'luta' contra Teerã

Libertadas do véu religioso, um grupo de mulheres iranianas continua sua revolta contra Teerã fazendo colheitas de uva na França com um objetivo em mente: lutar com as mãos para manter vivo o vinho persa.

No sudeste de França, Marjan Jangjoo e outros compatriotas colhem cachos de syrah, uma casta emblemática de uvas do Vale do Rhône mas que, segundo a lenda, os templários trouxeram da Pérsia.

"Não paramos, continuamos a lutar. A luta contra os mulás, contra a República Islâmica, continua aqui de uma forma diferente", diz Jangjoo, treinadora esportiva, com a cabeça descoberta apesar da chuva.