Migração na UE: desde naufrágio que matou 369 migrantes, ONGs humanitárias denunciam 'década da vergonha'

"Eles estão praticamente afundados na água. As pessoas estão sentadas na borda flutuante do barco com menos de um centímetro de espessura. Suas nádegas estão na água. Elas estão se segurando com as mãos que estão na água. E nesse tipo de banheira mal construída, há água entrando o tempo todo, há gasolina se misturando com a água do mar. E isso cria uma mistura muito, muito corrosiva para a pele", explica Jérôme.

As pessoas se queimam. Os socorristas alertam imediatamente a equipe médica e de recepção que aguarda a chegada dos sobreviventes no Ocean Viking.

"O sal do mar junto com a gasolina causa queimaduras muito graves. Portanto, as pessoas precisam ir rapidamente para o chuveiro para bloquear a queimadura que está ocorrendo. Fazemos uma seleção olfativa, sentimos o cheiro de um por um para detectar quem deve ir para o chuveiro primeiro. Eles também ficam doentes devido à desidratação, pois não comem nem bebem água há dias. Há também pessoas feridas e aquelas que precisam ir ao hospital são evacuadas de helicóptero", explica Carla, gerente de operações.

Não são apenas as mulheres que são estupradas na Líbia

Depois de passar meses, ou até anos, na Líbia, as pessoas resgatadas no mar geralmente se encontram em um estado de saúde delicado devido à violência extrema que sofreram lá e às terríveis condições de detenção. A equipe médica a bordo se depara com inúmeros casos de ferimentos a bala ou faca, fraturas múltiplas, sinais de tortura, doenças de pele e infecções respiratórias.

"Muitas das mulheres que passam pela Líbia são estupradas", explica Carla, por isso eles também oferecem apoio psicológico inicial e triagem para doenças sexualmente transmissíveis. "Também oferecemos ajuda aos homens, porque os homens também são estuprados, mas isso é menos comentado. Isso nunca é dito em público", acrescenta a gerente de operações.