Nobel de Medicina premia pesquisas sobre RNA mensageiro, usadas em vacinas contra Covid-19

"O prêmio Nobel deste ano recompensa a descoberta em Ciência fundamental que mudou nossa compreensão e a maneira com que o RNA mensageiro interage com o sistema imunitário. Isso teve um grande impacto social durante a epidemia", declarou Rockard Sandberg, membro da Assembleia Nobel do Instituto Karolinska.

As descobertas dos pesquisadores datam de 2005 e as primeiras vacinas contra a Covid-19 foram comercializadas pelos laboratórios Pfizer/BioNTech e Moderna, em 2020.O princípio é injetar no organismo pedaços de RNA que carregam instruções genéticas e "ensinam" o corpo a reconhecer e se defender dos ataques do vírus SARS-CoV-2 à proteína Spike, que ele utiliza para entrar na célula, produzindo anticorpos.

Nobel premiou sueco no ano passado

Karikó e Weissman receberão um diploma, uma medalha de ouro e um cheque de quase US$ 1 milhão (quase R$ 5 milhões) das mãos do rei da Suécia, Carl XVI Gustaf, em uma cerimônia solene em Estocolmo no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel (1833-1896), que criou o prêmio em seu testamento.

No ano passado, o Nobel de Medicina foi atribuído ao sueco Svante Pääbo pelo desenvolvimento da paleogenética e suas descobertas sobre a evolução humana. Pääbo, filho de um bioquímico também premiado com o Nobel, trabalhou no sequenciamento do genoma dos neandertais e descobriu que compartilhamos parte de nossos genes com este hominídeo extinto.

A temporada do Nobel continuará na terça-feira com o prêmio de Física e na quarta-feira com o prêmio de Química. Na quinta-feira será anunciado o vencedor do prêmio de Literatura e na sexta-feira, em Oslo, será revelado o Nobel da Paz. O prêmio Nobel de Economia, criado em 1969 por iniciativa do Banco Central da Suécia, encerra a temporada no dia 9 de outubro.