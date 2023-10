OMS recomenda uso de segunda vacina contra a malária em crianças

Em julho passado, a OMS, a aliança internacional pelas vacinas da ONU, Gavi, e a Unicef ??anunciaram conjuntamente que 18 milhões de doses de vacinas contra a malária seriam atribuídas a 12 países africanos em 2023-2025.

Causada por um parasita transmitido por mosquitos, a malária continua a ser um grave problema de saúde pública, especialmente para as crianças africanas, devido ao aumento da resistência ao tratamento.

Doença relatada desde a Antiguidade, a malária ou paludismo causou a morte de 619 mil pessoas em todo o mundo em 2021, segundo os últimos números da OMS. Ela é causada por um minúsculo parasita do gênero Plasmodium, transmitido por picadas de mosquitos, que causa febre, dores de cabeça e calafrios até se tornar um quadro grave ou até fatal se não for tratado.

Situação no Brasil

No Brasil, a maioria dos casos se concentra na região amazônica, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018 houve um aumento significativo no número de casos de malária no Brasil. Neste ano, o número de óbitos aumentou 64,7%, indo de 34 em 2017 para 56 em 2018. No ano seguinte, 2019, houve redução de 33,9%, tendo o Brasil registrado 37 óbitos. Em 2020 ocorreu novo aumento, neste ano foram registrados 51 mortes, 37,8% de aumento em comparação ao ano anterior.