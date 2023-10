Sem verba para estudos sobre RNA, vencedora do Nobel foi colocada na geladeira pela faculdade no passado

Mas, antes de receber todos os prêmios de sua carreira, ela passou por diversos percalços. Filha de uma família de poucos recursos, após concluir seus estudos ela precisou fugir da Hungria comunista, em 1985, com o marido e a filha de dois anos, Susan Francia, que se tornou campeã olímpica de remo pela equipe americana em 2008 e 2012.

Desde que Katalin Kariko chegou aos Estados Unidos, nos anos 1980, ela realizou suas pesquisas longe dos holofotes e nem sempre com todo o apoio necessário. No final de 2020, quando as primeiras vacinas contra a Covid-19 foram lançadas pela empresa Pfizer/BioNTech, que ela co-dirigiu até 2022, a vencedora do Nobel contou que tinha dificuldades de lidar com a notoriedade repentina depois de tantos anos de trabalho no anonimato.

Sua história ilustra "a necessidade de apoiar a Ciência em diferentes níveis", disse, em uma entrevista dada em sua casa na Filadélfia em dezembro do de 2020 à AFP. Nos anos 1990, a pesquisadora passou a maior do tempo tentando obter financiamentos para suas pesquisas sobre o RNA mensageiro, moléculas que "ensinam" as células a produzir protéinas benéficas para nosso organismo.

Durante seus estudos, a pesquisadora apostou na hipótese que o RNA mensageiro poderia ter um papel fundamental em algumas doenças, como na reparação de tecidos cerebrais após um AVC, por exemplo.

Mas a direção da universidade da Pensilvânia, onde a cientista estava se preparando para se tornar professora titular, decidiu interromper as suas pesquisas, diante da dificuldade de Katalin em obter bolsas de estudo para financiar seus projetos. "Na época eu deveria ser promovida e, em vez de uma promoção, me rebaixaram de cargo, esperando que, desta forma, eu pediria demissão", lembra.

Na época, Katalin Kariko não tinha o green card, o visto de residência americano, e precisava trabalhar para renovar sua permissão para continuar nos Estados Unidos. Para ela, ganhar menos e continuar na universidade representava ainda um outro desafio: seria difícil pagar a faculdade para sua filha com um salário mais baixo. Mas, apesar das dificuldades, ela não abandonou seu projeto.