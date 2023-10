Trump é julgado em tribunal de NY por fraude que teria inflado valor de suas propriedades

Em um depoimento de quatro horas prestado em agosto de 2022, Trump se recusou a responder centenas de perguntas da procuradora, utilizando a Quinta Emenda da Constituição que dá ao cidadão o direito de permanecer calado.

No início do caso, James fez com que um juiz multasse Trump em US$ 10.000 (cerca de R$ 50,3 mil) por cada dia em que ele se recusasse a entregar documentos relacionados à investigação.

Julgamento pode atrapalhar a agenda de campanha

Ainda que este seja um caso que tramita em uma vara civil e, como tantos outros, não impeça Trump de concorrer à presidência, ele poderia interferir em sua agenda eleitoral. O julgamento pode acabar demorando muito mais do que os três meses previamente estipulados.

Mas, caso se aproxime da duração prevista, complicará o calendário de Trump, que já aguarda outros quatro julgamentos criminais resultado dos indiciamentos, que não devem começar antes de março de 2024. Nesta data, o processo por intervenção nas eleições presidenciais de 2020 na Georgia, o primeiro a ir a julgamento, deve ser levado à corte.

Em seu discurso de posse como procuradora, Letitia deixou claro que tinha intenções de colocar o foco nas possíveis operações ilegais de Trump. Ela prometeu "iluminar cada canto escuro de suas negociações imobiliárias, e em todas as negociações, exigindo veracidade em cada passo".