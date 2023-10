Ucrânia pode perder ajuda militar da Eslováquia, após eleição de novo primeiro-ministro

Robert Fico foi designado primeiro-ministro da Eslováquia, após a vitória de seu partido, o Smer-SSD, nas eleições legislativas de sábado (30). A presidente do país, Zuzana Caputova, confiou, nesta segunda-feira (2), a formação do novo governo a este populista pró-Rússia que pretende acabar com a ajuda militar à Ucrânia.

Contrariando os resultados de duas pesquisas de boca de urna, o partido de Fico obteve 23,3% dos votos, passando o partido de Centro Eslováquia Progressista (PS), que obteve 17,03% dos votos.

"Eu entendo que os resultados das eleições estejam associados a diversas preocupações por várias pessoas", declarou Caputova, do Partido Progressista. "A missão do chefe de Estado é respeitar os resultados das eleições democráticas e ao mesmo tempo, garantir o bom funcionamento de nossas instituições constitucionais", declarou em um comunicado antes da cerimônia oficial retransmitida pela televisão.