Autor dos ataques terroristas em Paris e em Bruxelas não recorre em processo na Bélgica; condenação é definitiva

Condenado como coautor dos ataques jihadistas de 22 de março de 2016 em Bruxelas, Salah Abdeslam renunciou ao seu recurso na Corte de Cassação, tornando definitiva a sua condenação por "assassinatos num contexto terrorista". O anúncio foi feito nesta terça-feira (3) pela advogada do réu, a belga Delphine Paci.

O jihadista francês, de 34 anos, foi julgado pelo duplo ataque terrorista no aeroporto de Zaventem e na estação de metrô de Maelbeek, na Bélgica. Salah Abdeslam, que negou a sua participação nos atentados suicidas em ambos os locais, desistiu de recorrer para "não expor as vítimas ao stress" que teria constituído uma continuação do processo, explicou Delphine Paci.

Ele já havia sido condenado, em junho de 2022, em Paris, à prisão perpétua irredutível pela sua participação nos ataques de 13 de novembro de 2015 na capital francesa.