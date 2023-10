"Dicionário Insólito do Brasil", de Izabella Borges, busca dar outra visão do país na França

No entanto, ela decidiu fazer um verbete "bunda". "Na minha pesquisa eu descobri que a gente tem mais ou menos quase 100 sinônimos em português para palavra bunda. Eu me disse, é necessário que a gente também fale, utilize e estude palavras que nos parecem tão banais e que, na verdade, falam muito do brasileiro e do Brasil", justifica.

Escolha pessoal e afetiva

Izabella Borges assume a escolha pessoal e afetiva dos verbetes. "Assumo absolutamente. Eu tentei que tivesse um mínimo, pelo menos, de história, de civilização, um pouco de economia, um pouco dos nossos grandes nomes, um pouco de ficção também. Como eu escrevo ensaios, me permiti escrever pequenas histórias, como é o caso da BB (Brigitte Bardot)", diz a autora. No verbete BB, ela reescreve a passagem da atriz francesa por Búzios, nos anos 1960.

Além de BB, a grande maioria das personalidades citadas no "Dictionnaire Insolite du Brésil" é de mulheres. "Foi um 'parti pris' (a priori) como a gente diz em francês. Traduzi várias brasileiras, a Conceição Evaristo, a Clarice Lispector, e eu achei interessante que elas tivessem lugar no meu dicionário. Afinal de contas, elas são escritoras importantes ainda não muito lidas na França", defende.

Cora Coralina, Dilma Rousseff e Marielle Franco são alguns outros nomes presentes. "Eu tive vontade de prestigiar mulheres que me honram pela existência e pela obra delas", afirma a escritora.

Outra novidade, entre os 140 verbetes, há muitas expressões populares brasileiras, como "necas de pitibiriba", "urucubaca", "João sem braço", cafuné, "vixe", "eita"... "Essas palavras têm uma raiz etimológica claro, mas, na história do Brasil, muitas vezes, houve uma corruptela da palavra ou da expressão, de como ela era usada até chegar na atualidade. Eu achei interessante também que a gente soubesse que certos regionalismos como o 'eita' atravessam as fronteiras das regiões e ocupam a totalidade do território brasileiro", explica.