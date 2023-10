"É sinônimo de esperança", diz morador de Porto Príncipe após ONU aprovar envio de força internacional ao Haiti

De acordo com a resolução aprovada por treze votos a favor e duas abstenções - China e Rússia - após difíceis negociações, a "missão multinacional de apoio à segurança" não ligada à ONU é criada por "um período inicial de doze meses", com uma reavaliação após nove meses. O objetivo é "fornecer apoio operacional à polícia haitiana" na sua luta contra gangues e na segurança de escolas, portos, hospitais e aeroportos; além de melhorar a segurança o suficiente para organizar eleições, que não são realizadas desde 2016. Foram cometidos 2.800 assassinatos entre outubro e junho do ano passado.

Danese insistiu que a missão de apoio deve "garantir condições de segurança para que o povo haitiano possa reconstruir as instituições democráticas e administrativas do seu país e retomar a atividade econômica".

O representante brasileiro enumerou prerrogativas para que a nova missão tenha sucesso: estabelecimento de um embargo de armas e desarmamento de gangues; negociação de um acordo político; realização de eleições livres, uma vez garantida a segurança; ajuda humanitária e apoio internacional para o desenvolvimento.

A missão será coordenada pelo Quênia, que já prometeu mil agentes policiais - mesmo que o seu Parlamento ainda tenha que validar a decisão. Os agentes da polícia estrangeiros treinarão os seus homólogos haitianos e ajudarão a proteger os pontos críticos da ilha para que a vida quotidiana possa voltar ao normal. O Conselho autoriza os policiais a empregar "medidas de emergência", incluindo "realizar prisões".

A decisão foi elogiada por Jean-Victor Génus, ministro das Relações Exteriores do Haiti. "É uma esperança para as pessoas que sofreram durante tempo demais as consequências de uma difícil situação política, socioeconômica, de segurança e humanitária. Os membros do Conselho de Segurança tomaram hoje uma decisão que está à altura do desafio. A resolução hoje votada tem um grande significado histórico".

O chefe da diplomacia haitiana espera que outros países ofereçam a sua contribuição. Além dos policiais do Quênia, Jamaica, Bahamas, Barbados e Antígua já se ofereceram para fornecer homens. Os Estados Unidos anunciaram que vão liberar US$ 100 milhões a essa força.