Investigação de incêndio em boates na Espanha pode levar a penas de prisão de até 4 anos

Desde que um complexo de boates da cidade de Múrcia, no sudeste da Espanha, foi atingido por um incêndio que resultou na morte de 13 pessoas, diversos governantes e entidades locais se manifestaram a respeito das condições que podem ter agravado a tragédia. O incidente ocorreu por volta de seis horas da manhã do último domingo (1) em casas noturnas que, de acordo com autoridades, não tinham permissão para funcionar. Tanto o município de Múrcia quanto a região, que leva o mesmo nome, declararam luto oficial de três dias.

A consternação toma conta da Espanha desde a madrugada do último domingo (1). Além da dor, a tragédia trouxe diferentes questionamentos sobre as condições de funcionamento das boates atingidas pelo fogo na cidade de Múrcia, no sudeste espanhol.

Enquanto o poder público dá explicações por um lado, as administrações das boates fazem a mesma coisa por outro, todos tentando não assumir a responsabilidade pelo que aconteceu.