Parlamento da Armênia ratifica adesão ao Tribunal Penal Internacional buscando "garantias" contra Azerbaijão

O Parlamento armênio ratificou o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) nesta terça-feira (3), após um breve debate sobre o projeto. A adesão desperta a ira de Moscou, aliado tradicional de Ierevan, com quem as relações se tornaram consideravelmente tensas.

Parlamentares armênios se pronunciaram a favor da ratificação do Estatuto de Roma, o tratado fundador do TPI, por 60 votos contra 22. A Rússia vê o projeto de maneira negativa, já que o TPI emitiu, na primavera, um mandado de prisão contra o presidente Vladimir Putin.

Declarações do presidente Lula sobre o mandado de prisão internacional do TPI para o mandatário russo geraram polêmica recentemente. O chefe de estado brasileiro afirmou que caso fosse ao Brasil para a Cúpula dos Brics em 2024, Putin não seria preso. Por ser signatário do Estatuto de Roma, o governo brasileiro teria a obrigação de entregar o líder russo, caso entrasse em seu território.