Parlamento Europeu aprova lei para defender pluralismo e independência da mídia

A proposta apoiada pelo Parlamento Europeu também se concentra na moderação de conteúdo jornalístico por parte das plataformas on-line. Para evitar que essas plataformas removam, ou restrinjam, arbitrariamente, artigos ou reportagens em vídeo, a lei prevê um tratamento separado para os veículos que cumprirem um determinado número de condições.

Esses meios devem ser transparentes sobre seus proprietários, editorialmente independentes, estar sujeitos à supervisão de uma autoridade nacional e respeitar as normas de autorregulação.

A União Europeia de Radiodifusão (UER) saudou as "melhorias" no texto, em particular no que diz respeito à "proteção dos meios da censura das plataformas".

(com AFP)