Antissemita e conspiracionista, movimento católico Civitas é dissolvido pelo governo francês

O movimento católico fundamentalista Civitas recebeu o golpe final ao ser finalmente dissolvido pelo Conselho de Ministros da França nesta quarta-feira (4), ao fim de um processo iniciado em agosto contra esse movimento católico fundamentalista, cuja ideologia se encontra próxima da extrema direita, e que às vezes flerta com a teoria da conspiração.

"Os valores defendidos por esse movimento não têm lugar em nossa República", declarou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, no X (antigo Twitter), publicando o decreto, depois de iniciar a dissolução no início de agosto.

O movimento, que tem uma forte presença nas redes sociais, foi acusado de convocar uma "guerra contra a República", incluindo o uso da "força", disse o porta-voz do governo Olivier Véran.